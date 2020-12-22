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Названа дата отключения от интернета старых Android-смартфонов

Названа дата отключения от интернета старых Android-смартфонов Речь идет о смартфонах и планшетах, которые работают на версии Android старше 7.1.
ИКТ
22 декабря 2020 г. 15:43
Названа дата отключения от интернета старых Android-смартфонов

Планшетам и смартфонам, работающим на старых версиях ОС Android, будет продлен доступ к безопасным веб-сайтам.

Как передает Report, об этом написал один из крупнейших центров сертификации Let's Encrypt.

Некоторое время назад в компании предупреждали о том, что из-за истечения срока действия перекрестной подписи с корневым сертификатом IdenTrust, до 34% пользователей гаджетов на Android не смогут открывать большую часть современных сайтов уже к сентябрю 2021 года. Речь идет о смартфонах и планшетах, которые работают на версии Android старше 7.1.

Тем не менее, Let's Encrypt все же нашли решение проблемы перекрестной подписи. Пользователи гаджетов не почувствуют никаких изменений при переходе на обновленный сертификат. Однако это решение проблемы будет действовать до 2024 года, а специалисты советуют до этого времени заменить устаревшие смартфоны.

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