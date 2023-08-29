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Названа дата осенней презентации Apple

Названа дата осенней презентации Apple Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября.
ИКТ
29 августа 2023 г. 21:08
Названа дата осенней презентации Apple

Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, на мероприятии, как ожидается, будут представлены новая линейка iPhone, а также новые модели "умных часов".

Apple уже запустила сборку iPhone 15 на базе мощностей заводов тайваньской Foxconn в индийском штате Тамилнад. Отличительными чертами новой модели станут новый процессор S9, увеличенная площадь экрана, титановый корпус у моделей линейки Pro и разъем USB-C вместо Lightning. По данным Forbes, цены на новое устройство в США стартуют от $799.

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