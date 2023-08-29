Названа дата осенней презентации Apple

Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября.

Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, на мероприятии, как ожидается, будут представлены новая линейка iPhone, а также новые модели "умных часов".

Apple уже запустила сборку iPhone 15 на базе мощностей заводов тайваньской Foxconn в индийском штате Тамилнад. Отличительными чертами новой модели станут новый процессор S9, увеличенная площадь экрана, титановый корпус у моделей линейки Pro и разъем USB-C вместо Lightning. По данным Forbes, цены на новое устройство в США стартуют от $799.