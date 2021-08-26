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Названа альтернативная криптовалюта с потенциалом роста в 2400%

Названа альтернативная криптовалюта с потенциалом роста в 2400% Цена токена может вырасти до 20-30 долларов США
ИКТ
26 августа 2021 г. 16:31
Названа альтернативная криптовалюта с потенциалом роста в 2400%

Аналитик и автор канала Credible Crypto на YouTube (30,6 тысяч подписчиков) высказал уверенность, что токен компании Ripple — XRP может вырасти на 2400% с текущих уровней.

Как передает Report, об этом сообщает РБК.

Аналитик утверждает, что цена токена может вырасти до 20-30 долларов США. Это может произойти в том случае, если в ближайшее время стоимость XRP обновит исторический максимум на уровне 3,4 долларов США, поскольку после этого токен войдет в фазу определения цены. Credible Crypto объяснил, что XRP уже показывал такой рост в 2017 году. Тогда токен за месяц вырос на 1260% и достиг 3,4 долларов США.

"Мои цели по XRP, как я уже много раз говорил, находятся на уровне от 20 до 30 долларов США в конце этого бычьего цикла", — подчеркнул аналитик.

За последний месяц цена XRP выросла на 116%, а капитализация увеличилась до 54,5 миллиардов долларов США, согласно информации CoinGecko. Если случится так, что прогноз Credible Crypto сбудется, то капитализация альткоина может достигнуть 1,4 триллионов долларов США. Для сравнения, это выше, чем рыночная оценка Facebook и вдвое больше капитализации компании Tesla. Сейчас оценка крупнейшей по капитализации криптовалюты, биткоина, составляет 910 миллиардов долларов США.

РБК также напомнил, что на данный момент в США идет судебное разбирательство в отношении Ripple. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг на 1,3 миллиарда долларов США под видом токенов XRP.

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