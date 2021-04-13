Назван способ продлить срок жизни ноутбуку

Цикл замены ноутбука по статистике, составляет примерно четыре года. А что нужно, чтобы продлить срок службы дорогой техники

Цикл замены ноутбука по статистике, составляет примерно четыре года. А что нужно, чтобы продлить срок службы дорогой техники?

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

Компьютеры и ноутбуки были одной из самых востребованных категорий техники в 2020 году во время пандемии. И сейчас для тех, кто приобрел эти гаджеты год назад, стал вопрос продления их срока службы, отметил эксперт.

По его словам, чтобы выйти за рамки традиционного четырехлетнего цикла замены техники, нужно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, не позволять аккумулятору ноутбука полностью разряжаться.

"Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика", – уточнил эксперт.

Второе правило - соблюдение температурного режима, так как литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном работают ноутбуки, плохо переносят жару.

"Оптимальная температура для работы ноутбука от плюс 10 градусов до плюс 30, а хранить ноутбук можно при температуре от минус 25 градусов, до плюс 45. Все, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку", – объяснил Дмитрий Рябинин.