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Назван смартфон с лучшей камерой в мире

Назван смартфон с лучшей камерой в мире Сенсор отличается хорошими цветами и балансом белого, отличной детализацией, резким автофокусом и низкий уровень шума при съемке сверхширокоугольной камерой
ИКТ
21 декабря 2020 г. 17:06
Назван смартфон с лучшей камерой в мире

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.

Основная камера флагмана китайской компании набрала 139 баллов. Камеру похвалили за широкий динамический диапазон вне зависимости от условий съемки. Сенсор отличается хорошими цветами и балансом белого, отличной детализацией, резким автофокусом и низкий уровень шума при съемке сверхширокоугольной камерой.

В то же время экспертам не понравилась малая глубина резкости и периодически возникающие сбои при фокусировании на переднем плане. Наконец, пользователи могут столкнуться с тем, что в некоторых сценах наблюдается несоответствие готовой фотографии изображению в режиме Liveview.

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