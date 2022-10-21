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Определен руководящий орган Агентства инноваций и цифрового развития

Определен руководящий орган Агентства инноваций и цифрового развития Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта будет применять прогрессивные стандарты корпоративного управления в своей деятельности и управлении.
ИКТ
21 октября 2022 г. 17:41
Определен руководящий орган Агентства инноваций и цифрового развития

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта будет применять прогрессивные стандарты корпоративного управления в своей деятельности и управлении.

Как сообщает Report, это отражено в Уставе агентства, утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, органом управления Агентства является его Правление. В его состав входят 3 члена – председатель, назначаемый и освобождаемый от должности министром, и два его заместителя.

Общее руководство и контроль за деятельностью агентства осуществляет Правление. В случае временного отсутствия председателя Правления исполнение его полномочий осуществляет один из его заместителей, назначаемых председателем Правления.

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