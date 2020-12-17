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Назван первый смартфон Huawei, который получит замену Android

Назван первый смартфон Huawei, который получит замену Android Анонс этой линейки гаджетов намечен на первый квартал 2021 года
ИКТ
17 декабря 2020 г. 17:59
Назван первый смартфон Huawei, который получит замену Android

Китайский технологический гигант Huawei представил бета-версию альтернативы Android — операционную систему HarmonyOS 2.0.

Как передает Report со ссылкой на ferra.ru, это было сделано в рамках презентации для разработчиков.

Сейчас же инсайдеры назвали, какой именно смартфон бренда первым станет работать на ее базе.

Так, как отмечают источники, первым таким смартфоном с предустановленной HarmonyOS станет Huawei P50.

Помимо этого, поясняют источники, предполагается, что анонс этой линейки гаджетов намечен уже на первый квартал 2021 года.

Пока о Huawei P50 известно не много: ему приписывают наличие камеры с жидкостными линзами, благодаря чему гаджет сможет фокусироваться мгновенно.

Что касается официальных данных, то компания заявила о планах в 2021 году предустановить HarmonyOS на более 100 миллионов выпущенных под брендом Huawei гаджетов. Также она хочет перевести и уже выпущенные устройства на фирменную новую операционную систему.

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