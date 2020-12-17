Назван первый смартфон Huawei, который получит замену Android

Анонс этой линейки гаджетов намечен на первый квартал 2021 года

Китайский технологический гигант Huawei представил бета-версию альтернативы Android — операционную систему HarmonyOS 2.0.

Как передает Report со ссылкой на ferra.ru, это было сделано в рамках презентации для разработчиков.

Сейчас же инсайдеры назвали, какой именно смартфон бренда первым станет работать на ее базе.

Так, как отмечают источники, первым таким смартфоном с предустановленной HarmonyOS станет Huawei P50.

Помимо этого, поясняют источники, предполагается, что анонс этой линейки гаджетов намечен уже на первый квартал 2021 года.

Пока о Huawei P50 известно не много: ему приписывают наличие камеры с жидкостными линзами, благодаря чему гаджет сможет фокусироваться мгновенно.

Что касается официальных данных, то компания заявила о планах в 2021 году предустановить HarmonyOS на более 100 миллионов выпущенных под брендом Huawei гаджетов. Также она хочет перевести и уже выпущенные устройства на фирменную новую операционную систему.