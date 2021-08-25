Назван новый способ победить мировой дефицит чипов

Наращивание запасов полупроводников позволит в некоторых частях цепочки поставок позволит преодолеть мировой дефицит чипов.

Наращивание запасов полупроводников позволит в некоторых частях цепочки поставок преодолеть мировой дефицит чипов.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, данный способ борьбы с нехваткой микросхем предложил член правления Bosch Харальд Крегер.

"Я думаю, что нам нужно больше запасов в некоторых частях цепочки поставок, потому что некоторые из этих полупроводников нужно производить шесть месяцев. Каждый автомобиль, который становится умнее, требует больше полупроводников", - сказал Крегер.

Сейчас большая часть глобального производства полупроводников сосредоточена в Азии. Так, крупнейший поставщик чипов - Тайваньская компания TSMC.

В Германии в 2021 году компания Bosch запустила новый завод по производству чипов. Другие производители полупроводников, например, Intel и TSMC также планируют открыть новые заводы, чтобы преодолеть нехватку микросхем.