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Назван новый способ победить мировой дефицит чипов

Назван новый способ победить мировой дефицит чипов Наращивание запасов полупроводников позволит в некоторых частях цепочки поставок позволит преодолеть мировой дефицит чипов.
ИКТ
25 августа 2021 г. 08:39
Назван новый способ победить мировой дефицит чипов

Наращивание запасов полупроводников позволит в некоторых частях цепочки поставок преодолеть мировой дефицит чипов.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, данный способ борьбы с нехваткой микросхем предложил член правления Bosch Харальд Крегер.

"Я думаю, что нам нужно больше запасов в некоторых частях цепочки поставок, потому что некоторые из этих полупроводников нужно производить шесть месяцев. Каждый автомобиль, который становится умнее, требует больше полупроводников", - сказал Крегер.

Сейчас большая часть глобального производства полупроводников сосредоточена в Азии. Так, крупнейший поставщик чипов - Тайваньская компания TSMC.

В Германии в 2021 году компания Bosch запустила новый завод по производству чипов. Другие производители полупроводников, например, Intel и TSMC также планируют открыть новые заводы, чтобы преодолеть нехватку микросхем.

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