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Назван новый самый мощный Android-смартфон в мире

Назван новый самый мощный Android-смартфон в мире Новейший флагман Xiaomi 14 возглавил рейтинг самых мощных смартфонов бенчмарка AnTuTu за октябрь 2023 года.
ИКТ
3 ноября 2023 г. 04:15
Назван новый самый мощный Android-смартфон в мире

Новейший флагман Xiaomi 14 возглавил рейтинг самых мощных смартфонов бенчмарка AnTuTu за октябрь 2023 года.

Как передает Report, на это обратило внимание издание Sparrows News.

Первые две строчки заняли Xiaomi 14 (Snapdragon 8 Gen3 16 ГБ + 512 ГБ) и 14 Pro (Snapdragon 8 Gen3 16 ГБ + 512 ГБ) с результатами 1 997 427 и 1 985 014 баллов соответственно. Тройки лидеров замкнул смартфон OnePlus Ace 2 Pro (Snapdragon 8 Gen2 24 ГБ + 1 ТБ) с результатом 1 663 507 баллов.

Далее расположились iQOO 11S (1 650 842 балла), iQOO 11 Pro (1 633 169 баллов), Vivo X90 Pro+ (1 624 675 баллов), Realme GT5 240W (1 621 188 баллов), а также Oppo Find X6 Pro (1 591 832 балла).

В Sparrows News обратили внимание на то, что флагманы Xiaomi лидируют с большим отрывом от ближайшего конкурента. Преимущество примерно в 300 тыс. баллов Xiaomi 14 и 14 Pro получили по той причине, что на текущий момент являются единственными смартфонами с новейшими процессорами Qualcomm.

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