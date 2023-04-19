Назван лидер мирового рынка смартфонов

Компания Samsung оказалась лидером глобального рынка смартфонов в первом квартале 2023 года.

Компания Samsung оказалась лидером глобального рынка смартфонов в первом квартале 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщается в актуальном отчете ведущей аналитической компании мирового рынка технологий Canalys.

Производитель смартфонов из Южной Кореи получил долю в 22 процента. На второй позиции оказалась Apple, которая имеет долю в 21 процент. Xiaomi удержала третье место с долей в 11 процентов. Аналитики отметили, что падение мирового рынка наблюдается пятый квартал подряд, в годовом исчислении продажи снизились на 12 процентов.

Снижение интереса к новым флагманам Apple назвали основной причиной лидерства Samsung. Также специалисты отметили, что продажи Xiaomi заметно упали, однако китайской компании удалось удержаться на третьей позиции рейтинга.

Специалисты отмечают, что падение рынка было ожидаемым — из-за высоких темпов инфляции. При этом макроэкономические условия немного улучшились, компании стали больше инвестировать в рекламные акции и другие маркетинговые мероприятия. По оценке эксперта, первые признаки восстановления отрасли ожидаются во втором квартале 2023 года.