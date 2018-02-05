Назначены двое заместителей министра транспорта, связи и высоких технологий

© Report

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве транспорта, связи и высоких технологий произведены назначения на должности первого заместителя и заместителя министра.

Как сообщает Report, соответствующие распоряжения подписал президент Ильхам Алиев.

Али Иззет оглу Абдуллаев назначен первым заместителем, а Эльмир Тофиг оглу Велизаде - заместителем министра.

Заместитель министра Ильтимас Мамедов освобожден от занимаемой должности. На его место пока нет назначения.

Напомним, что распоряжением главы государства от 13 февраля 2017 года Рамин Гулузаде назначен министром транспорта, связи и высоких технологий.