​Назначен первый заместитель министра связи и высоких технологий Азербайджана

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рамина Намик оглу Гулузаде первым заместителем министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, сейчас он проводит заседание с коллективом министерства.

Отметим, что до распоряжения обязанности первого заместителя министра связи и высоких технологий исполнял Ильтимас Мамедов, сейчас он временно исполняет обязанности министра.

Р.Гулузаде занимал должность директора департамента по делам Фонда имени Гейдара Алиева. С 2004 года он работал в Фонде, принимал участие в организационных работах этой структуры, реализации социальных и гуманитарных проектов в республике и за рубежом.

По распоряжению президента Азербайджана в 2014 году был награжден медалью "Терегги" за рациональную деятельность в сохранении и пропаганде наследия Гейдара Алиева.