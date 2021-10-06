Назначен новый советник министра транспорта, связи и высоких технологий

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, министр Рашад Набиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, Рашад Гасанов назначен советником министра.

Р. Гасанов в 2008 году получил степень бакалавра по специальности "Международные экономические отношения" в Азербайджанском государственном экономическом университете, в 2010 году - степень магистра по специальности "Политика в экономическом и финансовом секторе" в Университете Глазго (Соединенное Королевство). В 2016 году получил степень доктора философии по экономике в Университете Дикина в Австралии.

Отметим, что он работал консультантом и макроэкономистом в офисе Всемирного банка в Австралии, экономистом в Министерстве казначейства и финансов Австралии, старшим преподавателем в Университете ADA и на различных должностях в Центральном банке Азербайджана. До своего назначения занимал должность главного экономиста в офисе резидент-координатора ООН в Азербайджане. Р. Гасанов является автором ряда научных статей.