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Назначен новый советник министра транспорта, связи и высоких технологий

Назначен новый советник министра транспорта, связи и высоких технологий В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено новое кадровое назначение.
ИКТ
6 октября 2021 г. 10:48
Назначен новый советник министра транспорта, связи и высоких технологий
Рашад Гасанов

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, министр Рашад Набиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, Рашад Гасанов назначен советником министра.

Р. Гасанов в 2008 году получил степень бакалавра по специальности "Международные экономические отношения" в Азербайджанском государственном экономическом университете, в 2010 году - степень магистра по специальности "Политика в экономическом и финансовом секторе" в Университете Глазго (Соединенное Королевство). В 2016 году получил степень доктора философии по экономике в Университете Дикина в Австралии.

Отметим, что он работал консультантом и макроэкономистом в офисе Всемирного банка в Австралии, экономистом в Министерстве казначейства и финансов Австралии, старшим преподавателем в Университете ADA и на различных должностях в Центральном банке Азербайджана. До своего назначения занимал должность главного экономиста в офисе резидент-координатора ООН в Азербайджане. Р. Гасанов является автором ряда научных статей.

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