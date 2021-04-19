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Назначен новый президент Azercell Telekom

Назначен новый президент Azercell Telekom Главным приоритетом Azercell станет обеспечение лидирующих позиций в сфере цифровой трансформации в Азербайджане
ИКТ
19 апреля 2021 г. 20:36
Назначен новый президент Azercell Telekom

Новым президентом ООО Azercell Telekom назначена Зарина Зейналова.

Как передает Report со ссылкой на сообщение сотового оператора, Зарина Зейналова имеет диплом по управлению персоналом и развитию Университета Ноттингем Трент в Великобритании. Она является членом Чартерного Института управления персоналом и развития (CIPD) и выпускницей программы Повышения квалификации руководителей в Техасском университете A&M вСША. Окончила бакалавриат Азербайджанского Медицинского Университета.

З.Зейналова имеет более 25 лет профессионального опыта в области управления и организационного развития в разных географических регионах мира. В течение 20 лет она занимала различные руководящие должности в офисах BP в Азербайджане, Великобритании и США. Она также занимала руководящие должности в компании PricewaterhouseCoopers (PwC) и Pasha Construction Group.

Отметим, что бывший глава ООО Azercell Telekom Вахид Мурсалиев покинул свой пост в связи с истечением срока его контракта.

Главным приоритетом нового президента ведущего оператора мобильной связи наряду с развитием коммуникационной деятельности Azercell станет обеспечение лидирующих позиций в сфере цифровой трансформации в Азербайджане.

ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 93,6%; охват населения страны: 98,65%.

В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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Версия на английском языке New CEO appointed to Azercell Telecom
Версия на азербайджанском языке “Azercell Telekom”a yeni prezident təyin olunub

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