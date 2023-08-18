Назначен новый начальник Службы электронной безопасности

Назначен новый начальник Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Назначен новый начальник Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, на эту должность назначен заместитель начальника службы, временно исполнявший обязанности начальника Самир Расулов.

На этом посту он сменил Шахина Алиева, который был назначен советником председателя Агентства инноваций и цифрового развития.

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта была создана согласно указу президента от 26 сентября 2012 года. Служба является государственным органом, осуществляющим координацию деятельности субъектов информационной инфраструктуры в сфере кибербезопасности, информирование о существующих и потенциальных электронных угрозах на уровне страны, информирование населения, частных и иных структур в сфере кибербезопасности и обеспечивающим оказание им методической помощи.