Назначен новый коммерческий директор "Азеркосмос"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ На должность главы Департамента по продажам и маркетингу первого космического спутникового оператора Кавказского региона ОАО "Азеркосмос" назначен Дэн Раду.

Согласно поступившей в Report информации, за истекшие 20 лет Д.Раду набрал большой опыт в области управления и продажи в таких известных компаниях, как "Intelsat", "EMC2"və "Cisco", внес вклад в успешную реализацию многих проектов в таких структурах, как "Deutsche Telekom", "Discovery Communications".

Д.Раду, обладающий опытом в области кабельных технологий старого поколения, будет заниматься формированием стратегии долгосрочного развития "Азеркосмос" и курированием долгосрочной стратегии развития ОАО.

Отметим, что Д.Раду будет осуществлять деятельность в штаб-квартире "Азеркосмос" в Баку.