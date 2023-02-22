Назначен новый главный исполнительный директор компании Bakcell

Клаус Мюллер назначен главным исполнительным директором компании Bakcell.

Клаус Мюллер назначен главным исполнительным директором компании Bakcell.

Имеющий более чем 30-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций, Клаус Мюллер работал на руководящих должностях во многих крупных телекоммуникационных компаниях Европы. Он имеет большой опыт в реализации масштабных программ и стратегий в крупных телекоммуникационных компаниях Германии, США, Венгрии, Азербайджана и других стран.

Кроме того, главный финансовый директор группы компаний NEQSOL Holding и глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзаде был назначен членом Совета директоров компании Bakcell. Имран Ахмедзаде имеет 20-летний опыт работы в банковской, энергетической, телекоммуникационной и строительной сферах.