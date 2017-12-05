Назначен новый главный исполнительный директор Azerfon

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня на должность главного исполнительного директора ООО Azerfon (Nar) назначен Гуннар Панке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

До своего назначения на эту должность Панке занимал позицию главного директора по стратегии, маркетингу и клиентскому опыту в телекоммуникационной компании Ирана (TCI). Он имеет 20-летний опыт работы в сфере фиксированной и мобильной связи, интернета, медиа и телевидения. Панке обладает богатым опытом работы на рынках Германии, Франции, Восточной Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Имея обширные знания в сфере развития, осуществления и мониторинга бизнес-стратегии, он также широко известен как эксперт международного уровня.

Отметим, что его предшественник Клаус Мюллер ушел с поста главного исполнительного директора компании Azerfon в связи с новыми карьерными целями.