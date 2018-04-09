Назначен новый гендиректор Azerpoct

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый гендиректор ООО Azerpoct при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, им стал Эмин Рамиг оглы Эфендиев.

Он заменил на новом посту Субхана Казым оглы Казымова.

Э. Эфендиев родился 2 октября 1970 года в Баку. Он начал свою трудовую деятельность в 1992 году в качестве старшего инженера в управлении министерства материальных ресурсов. В 2004-2009 годах занимал должность зампреда правления AZAL Bank, в 2009-2015 годах – директора филиала Kapital Bank. В 2015-2018 годах он являлся председателем правления российской "дочки" Международного банка Азербайджана.