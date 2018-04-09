 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначен новый гендиректор Azerpoct

    Это бывший председатель российский дочки Международного банка Азербайджана© Report

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый гендиректор ООО Azerpoct при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, им стал Эмин Рамиг оглы Эфендиев.

    Он заменил на новом посту Субхана Казым оглы Казымова.

    Э. Эфендиев родился 2 октября 1970 года в Баку. Он начал свою трудовую деятельность в 1992 году в качестве старшего инженера в управлении министерства материальных ресурсов. В 2004-2009 годах занимал должность зампреда правления AZAL Bank, в 2009-2015 годах – директора филиала Kapital Bank. В 2015-2018 годах он являлся председателем правления российской "дочки" Международного банка Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi