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Назначен и.о. гендиректора "Baktelecom"

Назначен и.о. гендиректора "Baktelecom" В руководстве ООО ”Бакинская телефонная связь” (Baktelecom) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана новое назначение.
ИКТ
12 декабря 2022 г. 15:27
Назначен и.о. гендиректора Baktelecom

В руководстве ООО ”Бакинская телефонная связь” (Baktelecom) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана новое назначение.

Как сообщает Report, исполнение обязанностей генерального директора компании возложено на Эльчина Ниязова.

Э.Ниязов также является генеральным директором ООО ”Azeronline", участником конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Отметим, что на прошлой неделе прежний генеральный директор Baktelecom Наиль Марданов был назначен руководителем Агентства информационно-коммуникационных технологий при министерстве.

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Версия на азербайджанском языке “Baktelecom”un rəhbərliyinə yeni təyinat olub

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