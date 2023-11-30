"Научно-технологический парк" объявил о ликвидации

ООО "Научно-технологический парк", принадлежащее Национальной академии наук Азербайджана, объявило о своей ликвидации.

ООО "Научно-технологический парк", принадлежащее Национальной академии наук Азербайджана, объявило о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В информации говорится, что кредиторы могут сообщить о своих требованиях в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалиет, дом 30, квартира 109.

Отметим, что "Научно-технологический парк" был создан в 2016 году. Его уставный капитал составляет 50 манатов.