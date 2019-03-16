Население Азербайджана потратило 135 млн манатов на мобильную связь

За январь-февраль этого года учреждениями информации и связи Азербайджана оказаны услуги связи потребителям в объеме 306,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 71,5% пришлось на сектор населения.

За указанный период стоимость услуг в секторе связи выросла в реальном выражении на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На долю негосударственного сектора пришлось 81,6% полученной прибыли.

В секторе мобильной связи сформировано 134,8 млн манатов или 43,9% доходов от услуг связи.