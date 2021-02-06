О нас
Report Georgia
Аудио новости

NASA запустит в космос телескоп для поиска жизни во Вселенной

NASA запустит в космос телескоп для поиска жизни во Вселенной Космическая миссия будет длиться порядка двух лет, а затраты на нее составят 98,8 миллиона долларов США
ИКТ
6 февраля 2021 г. 11:42

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и американский производитель космической техники SpaceX Илона Маска подписали соглашение на запуск инфракрасного телескопа SPHEREx.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщается на сайте НАСА. Он будет искать органику и воду в космосе и изучать историю развития галактик,

"Телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни, в местах, где звезды рождаются из газа и пыли ("звездные ясли"). Астрономы планируют собрать данные о более чем 300 миллионах галактик и 100 миллионах звезд в галактике Млечный Путь", — говорится в сообщении компании.

Планируется, что космическая миссия будет длиться порядка двух лет, а затраты на нее составят 98,8 миллиона долларов США. С помощью инфракрасного света телескопа ученые планируют узнать ответы на вопросы о рождении и развитии нашей Вселенной. Ориентировочный запуск инфракрасного телескопа в космос на ракете Falcon 9 — июнь 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
5 февраля 2021 г. 18:07
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
5 февраля 2021 г. 13:50
В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат
В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат
5 февраля 2021 г. 15:18
В Баку произошел взрыв в литейном цехе
В Баку произошел взрыв в литейном цехе
5 февраля 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi