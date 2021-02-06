NASA запустит в космос телескоп для поиска жизни во Вселенной

Космическая миссия будет длиться порядка двух лет, а затраты на нее составят 98,8 миллиона долларов США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и американский производитель космической техники SpaceX Илона Маска подписали соглашение на запуск инфракрасного телескопа SPHEREx.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщается на сайте НАСА. Он будет искать органику и воду в космосе и изучать историю развития галактик,

"Телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни, в местах, где звезды рождаются из газа и пыли ("звездные ясли"). Астрономы планируют собрать данные о более чем 300 миллионах галактик и 100 миллионах звезд в галактике Млечный Путь", — говорится в сообщении компании.

Планируется, что космическая миссия будет длиться порядка двух лет, а затраты на нее составят 98,8 миллиона долларов США. С помощью инфракрасного света телескопа ученые планируют узнать ответы на вопросы о рождении и развитии нашей Вселенной. Ориентировочный запуск инфракрасного телескопа в космос на ракете Falcon 9 — июнь 2024 года.