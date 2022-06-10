NASA займется изучением НЛО

NASA решило в начале осени начать исследование неопознанных воздушных явлений, широко известные как НЛО.
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Команда будет собирать данные о "событиях в небе, которые нельзя идентифицировать как самолеты или известные природные явления - с научной точки зрения". В ведомстве отметили, что исследование будет сосредоточено на выявлении доступных данных, способах их сбора и использования для научного понимания этих явлений.
"Неопознанные воздушные явления в атмосфере представляют интерес как для национальной безопасности, так и для безопасности полетов", - пояснили в NASA.
Исследовательскую группу возглавит астрофизик Дэвид Спергель, который является президентом Фонда Саймонса в Нью-Йорке и ранее был заведующим кафедрой астрофизики Принстонского университета.