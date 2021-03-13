NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице NASA в
Астронавтам предстоит стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.
Гловер и Хопкинс продолжат модернизацию систем связи и охлаждения лаборатории, а также подготовят станцию к модернизации солнечных батарей в конце текущего года.
Работы астронавтов транслируются в прямом эфире. Ожидается, что выход в космос продлится 6,5 часа.
В начале марта NASA опубликовало звуки марсианского ветра. Всего общественности представили три аудиофайла. Первый был записан через 18 часов после посадки американского ровера Perseverance на Марс.
Streaming LIVE from space— NASA (@NASA)
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@AstroVicGlover& @Astro_illiniconduct a 6.5 hour spacewalk outside the @Space_Stationto continue upgrades on the lab’s communications and cooling systems and prep the station for solar array upgrades later this year: https://t.co/IYfSgpvyJt March 13, 2021