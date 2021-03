NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице NASA в Twitter .

Астронавтам предстоит стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.

Гловер и Хопкинс продолжат модернизацию систем связи и охлаждения лаборатории, а также подготовят станцию к модернизации солнечных батарей в конце текущего года.

Работы астронавтов транслируются в прямом эфире. Ожидается, что выход в космос продлится 6,5 часа.

