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    NASA показало марсианскую "Валькирию" - ВИДЕО

    Валькирия оборудована около 200 датчиками

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Специалисты из Американского космического агентства и Космического центра имени Линдона Джонсона продемонстрировали возможности робота-гуманоида "Валькирия" (Valkyrie), которого в будущем планируют отправить на Марс.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, видео испытаний новой разработки опубликовано на YouTube-канале института IHMC Robotics, создавшего алгоритм управления машиной.

    "Валькирия" оборудована около 200 датчиками, размещенными на голове, плечах, животе и ногах. Информация, получаемая с них, позволяет роботу оценивать данные, чтобы выбрать наиболее подходящую поверхность для следующего шага.

    "Валькирия", как ожидается, будет помогать первым колонизаторам Марса в освоении Красной планеты.

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