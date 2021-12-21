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NASA пока не планирует съемок кино в космосе

NASA пока не планирует съемок кино в космосе Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пока не планирует запусков с целью съемок кино в космосе.
ИКТ
21 декабря 2021 г. 02:24
NASA пока не планирует съемок кино в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пока не планирует запусков с целью съемок кино в космосе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано.

"Есть частные компании, у которых имеются идеи относительно того, что бы они хотели делать в космосе. И они обязаны представлять и согласовывать их с NASA", - указал он.

"Сейчас в расписании нет запусков с целью съемок кино", - заявил руководитель американской программы МКС. При этом он еще раз подчеркнул, что если у той или иной кинокомпании "есть концепция миссии для съемок фильма, им следует представить ее NASA".

Напомним, что голливудский актер Том Круз сыграет роль в приключенческом фильме режиссера Дага Лаймана, съемки которого предполагалось частично провести на МКС. СМИ сообщали также, что в создании картины принимает участие компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Ожидалось, что Круз и Лайман должны были отправиться на МКС на корабле Crew Dragon осенью 2021 года.

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