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NASA планирует высадку на Марс до 2040 года

NASA планирует высадку на Марс до 2040 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить высадку человека на Марс до 2040 года.
ИКТ
29 марта 2022 г. 07:32
NASA планирует высадку на Марс до 2040 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить высадку человека на Марс до 2040 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава NASA Билл Нельсон, выступая с ежегодным отчетом о работе ведомства.

"Наш план заключается в том, чтобы человек прошел по поверхности Марса к 2040 году", - сказал он.

Нельсон отметил, что работа в этом направлении продолжается, в частности, по линии создания спускаемых аппаратов для приземления на Марсе и электростанций для обеспечения людей на поверхности Марса и Луны электроэнергией.

Глава NASA добавил, что первым шагом к освоению Марса станет возвращение человека на Луну и возможное создание на ее орбите станции, которая станет опорной точкой для исследования дальнего космоса. "Наша задача в том, чтобы применить знания, которые мы получим при работе и жизни на Луне, для продолжения продвижения в Солнечную систему", - сказал он.

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