NASA перенесло запуск ракеты SLS к Луне

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложили запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за неисправности при заправке топлива.

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложили запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за неисправности при заправке топлива.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении NASA.

Управление осуществляет удаление жидкого водорода и кислорода из баков ракеты-носителя. Запуск был запланирован с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида на 14:17 по времени Восточного побережья США (22:17- бакинское время). Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю. В понедельник запуск также не состоялся из-за утечки водорода при заправке.

Инженеры NASA с апреля 2021 года осуществляли сборку ракеты, которая будет запущена в рамках лунной миссии Artemis 1. На борту Orion в рамках тестового полета будут находиться три манекена, которых используют, в том числе для измерения уровня радиации во время полета.