NASA отменило выход в космос двух астронавтов из-за проблем со скафандрами

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос астронавтов Майкл Барратт и Трейси Дайсон из-за проблем со скафандрами.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос астронавтов Майкл Барратт и Трейси Дайсон из-за проблем со скафандрами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в NASA.

"Сегодняшний выход в открытый космос был отменен из-за утечки воды в контуре охлаждения скафандра, которая началась сразу после того, как скафандры были переведены на питание от внутренних батарей. Сейчас экипаж возвращается во внутренний шлюз и закрывает люк. Затем они начнут процесс разгерметизации", - говорится в сообщении.