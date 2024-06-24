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NASA отменило выход в космос двух астронавтов из-за проблем со скафандрами

NASA отменило выход в космос двух астронавтов из-за проблем со скафандрами Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос астронавтов Майкл Барратт и Трейси Дайсон из-за проблем со скафандрами.
ИКТ
24 июня 2024 г. 19:25
NASA отменило выход в космос двух астронавтов из-за проблем со скафандрами

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос астронавтов Майкл Барратт и Трейси Дайсон из-за проблем со скафандрами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в NASA.

"Сегодняшний выход в открытый космос был отменен из-за утечки воды в контуре охлаждения скафандра, которая началась сразу после того, как скафандры были переведены на питание от внутренних батарей. Сейчас экипаж возвращается во внутренний шлюз и закрывает люк. Затем они начнут процесс разгерметизации", - говорится в сообщении.

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