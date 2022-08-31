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NASA осуществит запуск миссии к Луне 3 сентября

NASA осуществит запуск миссии к Луне 3 сентября Новая попытка запуска ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion в рамках беспилотного полета к Луне состоится в субботу, 3 сентября.
ИКТ
31 августа 2022 г. 06:12
NASA осуществит запуск миссии к Луне 3 сентября

Новая попытка запуска ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion в рамках беспилотного полета к Луне состоится в субботу, 3 сентября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил руководитель программы полетов к Луне Artemis Майкл Сарафин.

"Запуск состоится 3 сентября, окно откроется в 14:17 по времени восточного побережья США (22:17 - бакинское время)", - отметил он.

Ранее планировалось, что новая попытка будет предпринята 2 сентября, но из-за прогноза погоды было решено скорректировать дату, пояснил Сарафин.

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