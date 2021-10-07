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NASA опровергло появление новых трещин на МКС

NASA опровергло появление новых трещин на МКС NASA опровергло заявления СМИ о появлении новых трещин на Международной космической станции (МКС).
ИКТ
7 октября 2021 г. 01:42
NASA опровергло появление новых трещин на МКС

NASA опровергло заявления СМИ о появлении новых трещин на Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, об этом заявил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"В СМИ появлялись сообщения, что на борту МКС есть зоны утечек или трещины. Мы не находим ничего, только ту маленькую зону утечки в служебном модуле", - сказал он.

Представитель американского космического ведомства добавил, что их специалисты совместно с российской стороной проводят поиски новых возможных мест утечек. Он также заявил о планах установить новые датчики давления.

"Мы уже привозили датчики давления этой осенью и работаем с российскими коллегами над тем, чтобы установить их для получения новой информации", - заключил Монтальбано.

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