NASA: Летящий к Луне спутник переведен в безопасный режим из-за неполадок

NASA сообщило о переводе спутника, летящего к Луне, в безопасный режим из-за неполадок.

NASA сообщило о переводе спутника, летящего к Луне, в безопасный режим из-за неполадок.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Национального аэрокосмического агентства.

"Космический аппарат CAPSTONE провел плановый маневр по коррекции траектории полета вечером 8 сентября, и с того момента диспетчеры миссии CAPSTONE получают телеметрические данные, которые подтверждают, что аппарат был переведен в безопасный режим из-за неполадок, возникших в конце маневра", - заявили в агентстве.

Запуск к Луне Capstone состоялся на прошлой неделе с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab. Отправление аппарата на лунную орбиту несколько раз откладывалось – из-за дополнительных работ по подготовке.