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NASA ищет замену МКС

NASA ищет замену МКС NASA договорилось о проектировании новых космических станций с тремя компаниями - Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman.
ИКТ
3 декабря 2021 г. 08:55
NASA ищет замену МКС

NASA договорилось о проектировании новых космических станций с тремя компаниями - Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте аэрокосмического агентства.

"NASA намерено продолжить беспрерывное пребывание США на низкой околоземной орбите посредством перехода от использования Международной космической станции к другим платформам. Эти выплаты простимулируют разработку американским частным сектором коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия", - указано в сообщении.

Согласно проекту бюджета, на все разработки и проекты по созданию космической станции выделено 415,6 млн долларов США. Среди требований к новой станции - возможность размещения и проживание не менее двух астронавтов на регулярной основе в течение шести месяцев и проведение научных экспериментов.

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