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NASA и SpaceX договорились о предотвращении столкновений спутников

NASA и SpaceX договорились о предотвращении столкновений спутников Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало соглашение с американской компанией SpaceX ("Спейс-экс") о расширении сотрудничества для предотвращения столкновений космических аппаратов
ИКТ
19 марта 2021 г. 05:17
NASA и SpaceX договорились о предотвращении столкновений спутников

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало соглашение с американской компанией SpaceX ("Спейс-экс") о расширении сотрудничества для предотвращения столкновений космических аппаратов.

Как передает Report, об этом сообщает сайт NASA.

"Это соглашение разрешает более глубокий уровень координации, сотрудничества и обмена информацией и определяет условия, ответственность и действия для обеспечения безопасности полетов", - говорится в заявлении. Уточняется, что главной задачей соглашения является недопущение сближений или столкновений космических аппаратов NASA и спутников орбитальной сети Starlink ("Старлинк").

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 микроспутников.

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