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NASA хочет проводить исследования в Азербайджане

NASA хочет проводить исследования в Азербайджане Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заинтересовано в проведении исследований в Азербайджане
ИКТ
2 октября 2023 г. 18:15
NASA хочет проводить исследования в Азербайджане

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заинтересовано в проведении исследований в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом руководитель отдела международных связей NASA Джим Рассел заявил на проходящем в Баку 74-м Международном астронавтическом конгрессе.

"Азербайджан является новичком в плане космической географии. Это мероприятие, проводимое в Баку, станет отличным стимулом для молодежи. Уверен, что интерес к космической сфере среди азербайджанской молодежи возрастет", - добавил представитель NASA.

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Версия на азербайджанском языке NASA Azərbaycanda tədqiqatlar aparmaq istəyir

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