Нармин Мирзаева: Опыт Азербайджана в сфере цифровизации трудовых отношений привлекает внимание других стран

Достижения Азербайджана в области цифровизации трудовых отношений вызывают большой интерес за рубежом, и число стран, желающих изучить этот опыт, продолжает расти.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной инспекции труда Нармин Мирзаева на конференции "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы как одно из основных направлений экологического, социального и корпоративного управления".

По словам Мирзаевой, после вступления в силу новых законодательных норм в августе текущего года, трудовые отношения в стране практически полностью перешли в электронный формат.

"Трудовые договоры между работниками и работодателями теперь заключаются исключительно в электронном виде. При расторжении договора все процессы также проводятся через электронную систему, а работник уведомляется заранее. Документы, связанные с трудовыми отношениями, включая приказы и справки, доступны через электронные кабинеты. Взаимодействие между Государственной инспекцией труда и работодателями также осуществляется через эту систему", - отметила она.

Мирзаева подчеркнула, что интеграция баз данных государственных органов позволила устранить бюрократические барьеры, упростив трудовые процессы и предоставление рабочих мест. К примеру, справки о судимости работодатели могут получить через единую электронную систему.