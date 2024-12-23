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Нармин Мирзаева: Опыт Азербайджана в сфере цифровизации трудовых отношений привлекает внимание других стран

Нармин Мирзаева: Опыт Азербайджана в сфере цифровизации трудовых отношений привлекает внимание других стран
ИКТ
23 декабря 2024 г. 12:15
Нармин Мирзаева: Опыт Азербайджана в сфере цифровизации трудовых отношений привлекает внимание других стран

Достижения Азербайджана в области цифровизации трудовых отношений вызывают большой интерес за рубежом, и число стран, желающих изучить этот опыт, продолжает расти.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной инспекции труда Нармин Мирзаева на конференции "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы как одно из основных направлений экологического, социального и корпоративного управления".

По словам Мирзаевой, после вступления в силу новых законодательных норм в августе текущего года, трудовые отношения в стране практически полностью перешли в электронный формат.

"Трудовые договоры между работниками и работодателями теперь заключаются исключительно в электронном виде. При расторжении договора все процессы также проводятся через электронную систему, а работник уведомляется заранее. Документы, связанные с трудовыми отношениями, включая приказы и справки, доступны через электронные кабинеты. Взаимодействие между Государственной инспекцией труда и работодателями также осуществляется через эту систему", - отметила она.

Мирзаева подчеркнула, что интеграция баз данных государственных органов позволила устранить бюрократические барьеры, упростив трудовые процессы и предоставление рабочих мест. К примеру, справки о судимости работодатели могут получить через единую электронную систему.

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Версия на английском языке Narmin Mirzayeva: Azerbaijan's experience in digital labor relations attracts attention from other countries
Версия на азербайджанском языке Nərmin Mirzəyeva: "Azərbaycanın əmək münasibətlərinin elektronlaşdırılması təcrübəsi digər ölkələrin diqqət mərkəzindədir"

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