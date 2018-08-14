Nar является лидером по индексу лояльности клиентов

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Согласно исследованиям и опросам, проведенным независимыми исследовательскими компаниями, Nar продемонстрировал значительный рост индекса лояльности клиентов по различным параметрам.

Как сообщает Report, основываясь на данных NPS (Net Promoter Score) и исследовании Brand Tracking, Nar продемонстрировал высокие показатели на рынке мобильной связи по росту числа пользователей мобильного интернета.

Как показали результаты исследований, проведенных международной компанией, индекс лояльности клиентов Nar за год вырос на 5,3%. Согласно опросам, основными причинами такого роста являются такие факторы, как качество мобильной сети, использование сети клиентами и их друзьями и семьями, а также выгодные тарифы и цены. Кроме того, Nar показал высокие результаты по таким критериям, как качество звука, обслуживание клиентов, расширенный ассортимент телекоммуникационных услуг, удобство и удовлетворенность клиентов голосовыми услугами.

Согласно исследованию Brand Tracking, проведенному другой независимой компанией, 66% клиентов Nar считают цены мобильного оператора наиболее выгодными, и это является лучшим результатом среди групп клиентов (по сравнению с клиентами других операторов). 84% клиентов признали, что Nar это единственная сеть, которую они готовы использовать в будущем. Помимо всего, это еще и самая большая цифра по сравнению с группами респондентов, состоящими из абонентов других операторов. Кроме того, индекс потенциальности бренда (BPI) Nar увеличился на 4%, а индекс лояльности увеличился на 7%.

Количество пользователей мобильного интернета в сети мобильного оператора также значительно выросло, и это стало возможным благодаря расширению покрытия сети 3G, 4G и LTE-A по всей стране и, в то же время, высококачественным мобильным интернет-пакетам, предлагаемым по выгодным ценам.

По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 года среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.