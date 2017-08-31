Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером финальной стадии Чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который пройдет с 22-го сентября по 1-е октября 2017 года в Азербайджане и Грузии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе мобильного оператора.

Взяв на себя роль провайдера услуг технологической поддержки соревнований, мобильный оператор обеспечит организаторов и участников чемпионата, проводимого одновременно в Баку и Гёйгёле, а также столице Грузии – Тбилиси, услугами мобильной связи – как телефонной связи, так и передачи данных.

"Следует отметить, что выступив в качестве телекоммуникационного партнера первых Европейских игр, проведенных в Азербайджане два года назад, а также IV Игр исламской солидарности, прошедших в Баку в мае этого года, Nar имеет большой опыт участия в крупномасштабных спортивных проектах, осуществляемых в нашей стране. Являясь официальным телекоммуникационным партнером финальной стадии Чемпионата Европы по волейболу среди женщин – 2017, профессионалы Nar ставят своей целью обеспечить операционный комитет соревнований услугами самого высокого качества. Будучи уверенным в том, что очередной спортивный праздник станет еще одним достижением для Азербайджана, Nar с гордостью приложит все усилия для обеспечения этого успеха", - говорится в сообщении.

Напомним, что компания Azerfon начала свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой NarMobile. Обширная сеть Nar состоит более чем из 6000 базовых станций и охватывает 93% территории страны.