Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Nar продолжает увеличивать охват своей сети на освобожденных от оккупации территориях. Так, компания объявила об установке и сдаче в эксплуатацию базовой станции, которая будет обслуживать село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, отныне абоненты Nar смогут пользоваться всеми преимуществами услуг 3G и 2G на данных территориях. Сегодня абонентов Nar обслуживает сеть, состоящая из 6 041 базовой станции.

"Nar уделяет особое внимание каждому региону Азербайджана. Компания разработала специальные тарифы для каждого региона страны, и приняла во внимание интересы и нужды пользователей всех возможных категории. Благодаря приемлемым ценам, высокому качеству связи и специализированным тарифам для регионов, число абонентов Nar в регионах значительно возросло", - говорится в информации.