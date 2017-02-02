В Nar стартовали учебные курсы по ремонту средств связи для людей с ограниченными возможностями общения

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Социальный проект "Школа обучения", проводимый в жизнь Nar, "Академией успеха" и добровольцами Asan и направленный на интеграцию в общество граждан с ограниченными возможностями общения, переходит на очередной этап.

Как сообщили Report в компании, в рамках третьего этапа проекта для 25 молодых людей с ограниченными возможностями общения будут проведены учебные курсы по ремонту средств связи.

Курсы будут проводиться специалистом, обладающим более чем 5-летним опытом в области ремонта средств связи. За время обучения, наряду с ремонтом мобильных телефонов, молодых участников также обучат основным работам по смартфону (форматирование, установка систем видеонаблюдения и т.д.). Продолжительность третьего этапа курсов "Школа обучения" планируется на 2-месячный срок.

Отметим, что основной целью проекта "Школа обучения", проводимого в жизнь под девизом "Жизнь с нами еще красочней", является оказание поддержки в профессиональном обучении гражданам с ограниченными возможностями общения, помощь в развитии их профессиональных навыков и умений. В рамках проекта, рассчитанного на 3 месяца, для 75 молодых людей с ограниченными речевыми и слуховыми возможностями в возрасте 18-30 лет, в целях приобретения ими профессиональных навыков и умений, профессиональными специалистами проводятся специальные занятия по 3-м направлениям: ремонт средств связи, ремонт компьютеров и знания в области дизайнерских программ.

Напомним, что вот уже три года как Nar, в рамках своей стратегии корпоративной ответственности (КСО), предпринимает различные шаги, направленные на интеграцию в общество граждан Азербайджана с ограниченными физическими возможностями. Мобильный оператор, проведший в жизнь в этом направлении целый ряд социальных проектов, обеспечив в том числе работой 11 граждан с ограниченными возможностями общения, подал блестящий пример в бизнес-среде Азербайджана.