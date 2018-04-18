Nar расширяет сотрудничество с Университетом ADA

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному 18 апреля 2018 года, Nar и Университет ADA пришли к соглашению о расширении сотрудничества сразу по нескольким направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Список проектов включает в себя осуществление таких мер, как сотрудничество с Фондом Университета ADA для оказания поддержки студентам, показывающим высокие результаты, партнерство с Инновационным центром ADA, способствующим развитию студенческих стартапов, предоставление студентам и выпускникам ADA возможностей для стажировки и продолжения карьеры, а также участие сотрудников Nar в профессиональных тренингах, организованных в рамках програм университета по повышению квалификации.

После церемонии подписания главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке отметил, что сотрудничество между Nar и Университетом ADA открывает широкие перспективы для осуществления проектов в рамках широкомасштабной стратегии корпоративной социальной ответственности оператора.

"Я уверен, что наше продуктивное сотрудничество внесет большой вклад в развитие образования и просвещения в стране, а также послужит воспитанию специалистов в сфере информационных и коммуникационных технологий и развитию новых инновационных проектов", - отметил г-н Панке.

В свою очередь, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде выразил свою благодарность Nar за то, что оператор считает образовательные проекты одним из важнейших направлений своей стратегии корпоративной социальной ответственности: "Современные академические программы карьерной направленности Университета ADA объединяют в себе теорию и практику. В этой связи, мы также уверены, что общение наших студентов с сотрудниками Nar, обладающими широким профессиональным опытом, будет очень продуктивным и принесет им много пользы".

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.

В рамках стратегии КСО Nar успешно сотрудничает с высшими учебными заведениями и соответствующими структурами страны, проводит стимулирующие акции для студентов, выступает в качестве спонсора многих конкурсов знаний и интеллектуальных соревнований.

Более подробную информацию о стратегии корпоративной социальной ответственности Nar можно получить на сайте nar.az.