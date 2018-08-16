Nar расширяет сеть LTE в регионах

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Чтобы обеспечить абонентов бесперебойной связью и интернет-услугами Nar продолжает процесс размещения новых базовых станций по всей территории страны. Благодаря крупномасштабным работам по усовершенствованию сети, мобильный оператор обеспечил услугами 4G (LTE) абонентов, проживающих в Баку и на Абшеронском полуострове, в городе Гяндже, а также в других регионах страны. В течение первых 7 месяцев 2018 года жители 35 областных центров получили возможность воспользоваться услугой LTE, которая обеспечивает значительное увеличение скорости мобильного интернета.

Мобильный оператор продолжает расширять зону применения технологии LTE в регионах, значительно увеличивая количество станций LTE в региональных центрах, за исключением Баку, Абшерона и Гянджи. Процесс установки новых базовых станций был осуществлен более интенсивно в центральных частях таких районов, как Хачмаз, Губа, Гусар, Лянкяран, Габала, Шеки, Шабран, Сальян, Ширван, Шямкир, Мингячевир и др. Сегодня большинство абонентов Nar по всей стране могут пользоваться преимуществами сети LTE оператора, благодаря скорости, достигающей 225 Мбит в секунду, обеспечиваемой технологией LTE.

Nar продолжает осуществление мер, направленных на расширение своей сети в регионах. В настоящее время расширенная сеть Nar охватывает 93% территории страны и обслуживает более 2-х миллионов абонентов посредством более 7000 базовых станций.

Более подробная информация о сети и базовых станциях мобильного оператора представлена на сайте nar.az.

Компания Azerfon (бренд Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и в течение короткого времени стала одной из ведущих компаний в отрасли телекоммуникаций и мобильной связи Азербайджана. Бренд "Nar" был выбран в качестве символа, олицетворяющего сплоченность богатого культурного и исторического наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, внедрившим технологию 3G и предоставившим клиентам широкий охват сети 4G. В рамках своей стратегии, направленной на постоянное улучшение качества сети, оператор представил услугу HD-Voice, которая обеспечивает значительное повышение качества и безупречную передачу голоса.