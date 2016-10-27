Nar расширяет географию услуги 4G для находящихся в роуминге абонентов

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Третий мобильный оператор Азербайджана – компания Nar продолжает расширять географию услуги 4G для своих абонентов, находящихся в роуминге.

Как сообщили Report в компании, пользователи Nar, после Германии Бельгии, Венгрии, Румынии, Сербии, России и Омана, теперь смогут воспользоваться услугой 4G-роуминг также в Албании, Чехии, Грузии, Израиле, Южной Корее, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Португалии, Тайване, Турции, ОАЭ и Великобритании.

Отметим, что для абонентов, находящихся в роуминге, не предусмотрено никакой дополнительной платы за пользование услугой 4G.

Отметим, что в настоящее время услуга роуминга Nar активна в 172 странах. Расценки мобильного оператора на роуминг определяются согласно зонам охвата. Независимо от выбранного в пределах зоны иностранного мобильного оператора, цены стабильны. Кроме того, для активации услуги роуминга в номерах Nar нет никакой необходимости в депозитном балансе, так как данная услуга в номерах Nar, как правило, изначально находится в активном статусе.