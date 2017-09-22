Nar продолжает специальную кампанию

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Кампания "Приведи друга в Nar", специально запущенная мобильным оператором для своих абонентов, продолжается. Как сообщили Report в Nar, в рамках кампании абоненты получают возможность заработать деньги за приведенных друзей. Другими словами, абонент, приведший друга в Nar, получает 5 месяцев бесплатных разговоров, а его/ее друг месяц бесплатного пользования.

Чтобы участвовать в кампании, приглашенный друг должен отправить SMS с номером приведшего его друга на короткий номер 7774. В течение двух рабочих дней оба номера будут присоединены к кампании, о чем придет SMS-оповещение.

Каждый раз, когда друг будет пополнять баланс, такая же сумма будет поступать и на баланс приведшего его друга. Данная сумма может быть использована для межсетевых звонков и SMS с Nar на Nar. Вдобавок, при первом пополнения баланса после присоединения к кампании друг также получит на баланс в качестве бонуса сумму, равную сумме пополнения. Данный бонус может быть использован в течение 150-ти дней для общения и SMS с Nar на Nar. В кампании "Приведи друга в Nar" могут участвовать абоненты, активные в сети Nar не менее 90 дней.

Для более подробной информации абоненты могут позвонить на короткий номер 777 или посетить интернет-страницу nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 млн абонентам.