Nar продолжает работы по усовершенствованию сети

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Nar успешно продолжает осуществление работ, направленных на повышение качества сети. Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В рамках работ по усовершенствованию сети 3G, проводимых повсеместно, и в особенности в регионах страны, линии передачи, основанные на технологии ATM (Asynchronous Transfer Mode), были заменены на линии передачи технологии IP (Internet Protocol), отвечающие всем современным требованиям и обеспечивающие более высокое качество связи. На территории города Баку и Абшеронского полуострова мобильная сеть 3G уже полностью функционирует посредством линий передачи, работающих на IP технологии.

"Благодаря работам по усовершенствованию сети, был успешно реализован переход с технологии ATM на линии передачи IP в таких экономических районах, как Аран, Лянкяран и Губа-Хачмаз. В результате, показатель Last Mile Capacity (пропускная способность "последней мили") по всей протяженности диапазона IP-базовых станций увеличился на 53% по сравнению с прошлым годом", - говорится в информации.

Следует отметить, что благодаря технологии 3G IP, пользователи смогут не только использовать более совершенные и скоростные ресурсы баз данных, но и ощутить заметное улучшение качества голосовых услуг.

Сегодня 94% 3G сети оператора Nar функционирует посредством современной технологии передачи IP, позволяя пользователям наслаждаться высоким качеством услуг мобильной связи.

Более подробную информацию о сети и базовых станциях оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon начала свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 млн абонентам.