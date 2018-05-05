Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Nar принимает участие на ярмарке труда для студентов с ограниченными физическими возможностями, организованной Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом. На ярмарке, проходящей с участием более 50-ти компаний, мобильный оператор объявил прием документов на такие позиции, как специалист по аналитике продаж, специалист по малым и средним бизнесам, а также представитель отдела обслуживания клиентов. В то же время, оператор предлагает возможность прохождения летней практики в таких департаментах, как отдел продажи и маркетинг. Ярмарка открылась 5 мая в 10:00 в отеле Park Inn. Вход свободный.

Относясь с особым вниманием к молодым людям с ограниченными физическими возможностями, Nar осуществляет целый ряд проектов, направленных на их интеграцию в общество. Особое место в этом списке занимает проект под названием «Школа длямолодых людей с ограниченными физическими возможностями», реализованный в таких городах, как Баку, Загатала и Гёйгёль. Наряду с этими проектами, оператор также выступает в роли работодателя молодых людей с ограниченными физическими возможностями, которые работают в компании на различных позициях.

Отметим, что недавно, за участие в ярмарке труда для студентов, прошедшей в университете ADA, Nar был награжден премией «Лучший работодатель». Подробную информацию о проектах мобильного оператора можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2-м миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций, и охватывающей 93% территории страны.