Nar представляет выгодные пакеты "Отпуск" для пользователей услуг роуминга

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Мобильный оператор Nar представил выгодные пакеты "Отпуск" для абонентов, пользующихся услугами международного роуминга.

Как сообщает Report со ссылкой на Nar, благодаря новым интернет-пакетам абоненты Nar будут чувствовать себя как дома, даже находясь за границей. Больше не нужно искать точки доступа Wi-Fi во время путешествий, потому что путешествовать очень удобно и экономично, заказав один из пакетов "Отпуск" от Nar.

В рамках данного предложения цена за пакеты "Отпуск-2" (200 Мб) и "Отпуск-5" (600 Мб) составляет всего лишь 2 AZN и 5 AZN соответственно. Пакеты "Отпуск" доступны в таких странах как США, Израиль, Украина, Грузия, Иран, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Срок действия пакетов составляет 15 дней, в то время как интервал подсчета трафика равен 40 Кб. Интернет-пакеты доступны для всех абонентов предоплаченных и пост-оплаченных тарифов, а также для номеров Nar-data. Абоненты могут заказать неограниченное количество пакетов. В этом случае, использование интернет-трафика исчисляется от даты последнего заказанного пакета. Чтобы воспользоваться данным предложением нужно всего лишь набрать код *777#102#YES для подключения к пакету "Отпуск-2" или *777#105#YES для подключения к пакету "Отпуск-5". Для проверки остатка трафика в рамках используемого пакета достаточно набрать *777#20#YES.

Более подробную информацию об услугах роуминга и тарифах оператора Nar можно получить на сайте nar.az.