Nar представляет пакет "Добро пожаловать" для гостей Азербайджана

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Компания Nar предлагает туристам, посетившим Азербайджан, выгодный пакет "Добро пожаловать". Как сообщает Report со ссылкой на компанию, заплатив всего 14 манатов пользователи получат 20 минут для международных звонков, а также 7 ГБ интернет-трафика.

Интервал тарификации для интернет-трафика и звонков, предоставляемых в рамках пакета, составляет 40 КБ и 60 секунд соответственно.

Приобретая пакет "Добро пожаловать" со сроком действия в 30 дней, пользователи смогут совершать звонки по выгодной цене, вдоволь пользоваться интернетом и делиться впечатлениями с родными и близкими. Чтобы узнать остаток минут и интернет-трафика на счету, достаточно набрать код *777#20#YES, отправить I на короткий номер 777 или воспользоваться "личным кабинетом" на сайте оператора.

Отметим, что компания Azerfon начала свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.