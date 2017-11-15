Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Nar представил свой новый магазин в Хырдалане.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, магазин с совершенно новой концепцией, открывшийся в городе Хырдалан, по адресу проспект Гейдара Алиева, 1А, предназначен для обеспечения удобства клиентов, проживающих в городе и прилегающих районах, и дальнейшего повышения уровня и качества предоставляемых услуг.

В день открытия магазина, чтобы отпраздновать это событие, Nar организовал продажу мобильных номеров с 50%-ной скидкой. Более того, весь ассортимент смартфонов, представленных в магазине, предлагался со скидкой в 10%. Каждый абонент, купивший смартфон, получил в подарок номер Nar.

Следует отметить, что сегодня в Азербайджане функционируют 4 центра продаж и обслуживания Nar и 76 дилерских магазинов.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 миллионам абонентам.